Dinei persegue a salvação na Série A e artilharia histórica

Quer meter um susto no torcedor do Vitória? Diga a ele que Dinei é dúvida para o próximo jogo. É uma quase verdade.

O salvador da pátria rubro-negra não treinou na sexta-feira, 21, com dores musculares. Entretanto, nada de pânico. O camisa 9 do Leão viajou e não será problema para o duelo de domingo, 23 contra o Figueirense, em Santa Catarina. Restando três jogos para o final do Brasileirão, Dinei ainda tem chance de fazer história e se tornar o maior artilheiro do Leão em jogos pela Série A.

O centroavante já superou o segundo maior artilheiro, André Catimba, que tinha 31 gols. Com 33 bolas na rede, Dinei precisa de mais três para igualar o maior goleador, Alan Dellon, com 36 comemorações nas cinco edições em que defendeu o Leão. O atual centroavante precisou de apenas três temporadas para encostar em Catimba.

Estes três jogos podem ser derradeiros. Não pela ameaça de rebaixamento, mas pelo contrato do camisa 9, que termina em dezembro. A possibilidade é grande de o jogador ser transferido para o futebol chinês.

Enquanto a despedida não acontece, a importância de Dinei segue evidente, principalmente nesta reta final da competição. Contra a Chapecoense, ele fez o gol da vitória. No último jogo, diante do Coritiba, marcou o dele, mas a defesa vacilou e o duelo terminou empatado. Para continuar balançando a rede, o próprio diz que não gosta de jogar sob pressão e dá exemplo de como o apoio pode ajudá-lo mais.

"Eu gostaria de não estar pressionado. No ano passado, não estávamos pressionados e jogamos bem, brigamos pela Libertadores, mas temos que ter responsabilidade. Sabemos do objetivo, que é livrar o Vitória do rebaixamento, e temos que dar o máximo para vencer os três jogos", disse Dinei.

De fato, 2013 foi um dos melhores anos do Leão na Série A. E também de Dinei, que se tornou um dos maiores artilheiros do clube numa única edição do Brasileiro. Com os 16 gols na edição anterior, ele se tornou o quarto maior goleador, perdendo apenas para Edilson e Obina, ambos com 18, além de Catimba, com 17. Este ano, o atacante careca marcou nove gols, sendo três nos últimos cinco jogos.

Na atual competição, Dinei esteve presente em 29 jogos. O camisa 9 do Leão é o 15º jogador, entre todos os times, que mais arrisca ao gol. São 47 finalizações, com uma média de 1,62 por jogo. Pouco na primeira análise, mas satisfatório quando é avaliado o aproveitamento. É como se Dinei tentasse nove chutes para comemorar um gol. Se for decisivo, melhor ainda. Das nove partidas em que ele marcou na Série A, em apenas dois o Leão acabou perdendo.

Sem definição

O Vitória viajou para Florianópolis sem definição de time. Apenas neste sábado, 22, já em solo catarinense, Ney Franco saberá como será a meiuca rubro-negra. Com a suspensão de José Wellison, a tendência é a escalação de Richarlyson, que retorna ao time.

E existe ainda a possibilidade de Escudero ganhar chance. Neste caso, ele entraria na vaga de Marcinho ou do próprio Adriano, com Cáceres sendo recuado para primeiro volante.

