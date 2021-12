Dinei passa por cirurgia e só volta aos campos em fevereiro

O atacante do Vitória Dinei passou por uma operação na manhã desta terça-feira, 10, por conta de duas fraturas no osso malar da face sofridas em um choque contra o goleiro do Atlético-MG, Victor, no empate em 2 a 2 com o Galo no último domingo, pelo Brasileirão.

Segundo o médico do Vitória, Ivan Carilo, a operação foi conduzida pelos médicos Eugênio Leite e André Sampaio no hospital Santa Clara, no bairro do Itaigara, em Salvador. Foram colocadas duas placas de titânio no atleta rubro-negro. No final da tarde, o atacante rubro-negro deve ganhar alta.

"Agora, o atleta entra de férias e só se reapresenta no dia 6 de janeiro, junto com o restante do elenco. Depois, ele participa da pré-temporada, mas só deve estar liberado para o contato com bola entre o final de janeiro e o início de fevereiro, para evitar qualquer bolada no local da operação", disse Ivan.

Com isso, Dinei deve perder, pelo menos, os quatro primeiros jogos do Vitória na Copa do Nordeste contra América-RN (casa, 19/01), Confiança (fora 22/01) e Sergipe duas vezes (fora, 26/01; casa, 29/01). O atacante deve estar liberado, pela previsão inicial do departamento médico do Vitória, na partida do dia 2 de fevereiro, contra o Confiança, no Barradão.

Dinei terminou a temporada como vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 16 gols, empatado com Hernane do Flamengo. O artilheiro da competição foi Éderson, do Atlético-PR, com 21 gols.

