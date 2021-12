Dinei ganha camisa por marcar milésimo gol do Vitória

Por ter marcado o milésimo gol do Vitória em Campeonatos Brasileiros, o atacante Dinei ganhou uma camisa com o número 1.000 estampado. O jogador entrará em campo com o uniforme personalizado, domingo, 1º, na partida diante do Flamengo.

A surpresa ao atacante foi feita quando ele participava de uma entrevista na sala de imprensa do clube. A camisa, que tem o nome do jogador e o número 1000 nas costas, foi entregue por Carlos Sérgio Falcão, vice-presidente do clube, pelo gol marcado contra o Criciúma, no último sábado, 23, no Estádio Heriberto Hulse.

"Tenho um carinho grande por essa equipe e estou muito emocionado. O Vitória é um clube com o qual eu me identifico muito e espero quebrar mais recordes. Se puder superar grandes jogadores como Obina e Roger na artilharia, tentarei. É sempre bom marcar seu nome na história do clube", disse o artilheiro rubro-negro.

adblock ativo