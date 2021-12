Dinei faz gol 1000, mas Vitória empata com o Criciúma

Nem o momento histórico de ter feito o milésimo gol em Campeonatos Brasileiros foi capaz de fazer o Vitória sair do empate em 1 a 1 com o Criciúma neste sábado, 23, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

Em jogo disputado, o time catarinense abriu o marcador aos 20 minutos, em lance convertido por Wellington Paulista na etapa inicial. O rubro-negro baiano empatou no segundo tempo com Dinei, autor do milésimo gol do Vitória em Campeonatos Brasileiros.

O resultado foi ruim para as duas equipes. O Vitória continua em sexto, mas com 56 pontos, dois a menos que o Atlético-PR, o quarto time do G4 que ainda joga neste domingo. O Criciúma chega aos 43 pontos, em 14º, e ainda não fugiu do fantasma do rebaixamento.

Na próxima rodada, o Vitória recebe o Flamengo no Barradão, domingo, 1º, às 16h (horário de Salvador). Já o Criciúma joga mais uma vez em casa, nos mesmos dia e horário, desta vez contra o São Paulo.

Vitória sem poder de ataque

O jogo começou com o protesto do Bom Senso FC. Os jogadores de Criciúma e Vitória ficaram trocando passes no meio-campo por 30 segundos. O Criciúma foi o primeiro a assustar o gol do Vitória. Em cobrança de falta, Victor Ramos toca a mão na bola, aos 11 minutos, e o juiz marca pênalti. Wellington Paulista cobra no meio e Wilson quase defende, mas a bola vai para o fundo das redes.

O gol animou o Criciúma, que começou a partir para cima do Vitória. Aos 21 minutos, Juan domina a bola com o braço perto da grande área e recebe amarelo. Na cobrança, Sueliton, acerta a trave do Vitória.

O rubro-negro baiano insistia pelo meio, mas o time catarinense não deixava a bola rolar. Quando começou a usar as laterais, principalmente com Juan, o time conseguiu mais finalizações, mas nenhuma que assustasse o goleiro Gallato.

A partida foi equilibrada pelo Vitória a partir dos 25 minutos, mas o rubro-negro sentia o fraco rendimento de Marquinhos, que vacilava nas jogadas e perdia alguns lances de ataque. Já Dinei recuava muito para participar das jogadas e fazia falta na grande área do Criciúma. Já William Henrique teve presença nula na partida.

Wilson salva

Ney Franco tirou Michel e William Henrique colocando Danilo Tarracha e Maxi Biancucchi. A troca fez efeito, já que Maxi deu mais movimentação ao ataque rubro-negro. Aos 7 minutos, Juan deu um belo chute que fez Wilson fazer a defesa de jogo e tocar para escanteio. Na cobrança, Dinei marcou o gol de empate.

O Criciúma sentiu o empate, mas o Vitória não aproveitou o desespero do time catarinense. Com isso, o grande nome do jogo passou a ser o goleiro Wilson. Aos 20 minutos, Morais recebeu cruzamento na pequena área e bateu forte à queima-roupa, com o goleiro fazendo bela defesa. Aos 29, Wellingon Paulista cabeceia de costa e a bola vai para o canto, com o Wilson salvando mais uma vez. O terceiro milagre veio em um contra-ataque do Criciúma. Bruno Renan recebeu cara a cara com o goleiro do Vitória que fez outra grande defesa.

A bola do jogo foi de Airton. Em contra-ataque rápido, aos 43 minutos do segundo tempo, o jogador recebeu a bola cara a cara com o goleiro Gallato e chutou para fora, desperdiçando a chance de virar o jogo e deixar o Vitória na porta do G4.

