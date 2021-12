Dinei e Escudero não jogam mais na temporada 2014

Com o rebaixamento batendo na porta do Barradão, dois jogadores anteciparam suas férias antes da última rodada que pode marcar mais uma queda do Vitória para a Série B. O atacante Dinei, com o terceiro cartão amarelo, e o meio-campista Escudero, expulso, não jogarão mais num ano recheado de fracassos no rubro-negro.

No próximo domingo, 7, em casa, o Leão precisará vencer o Santos e torcer para o Palmeiras não ganhar do Atlético-PR no seu novo estádio.

Após reclamar acintosamente de um pênalti não marcado a favor do Vitória, Dinei chegou a esbarrar no árbitro goiano Elmo Rezende e levou seu terceiro amarelo. Pode ter sido, inclusive, seu último jogo com a camisa do Leão. Seu contrato termina no final do ano e a possibilidade de renovação é mínima. Seu destino deve ser o futebol chinês em 2015.

O argentino Escudero encerra o ano de maneira melancólica. Com pinta de ídolo, não conseguiu ter sequência nesta sua segunda temporada, em decorrência de uma série de contusões, incluindo a mais grave, no joelho direito, que o deixou seis meses afastado.

Ele atuou em 10 jogos, mas em nenhuma ficou 90 minutos em campo. No último sábado, 29, Escudero se descontrolou e, após insistentes reclamações, recebeu cartão amarelo. Um pisão no flamenguista Victor Cáceres motivou sua expulsão.

Ao contrário de Dinei, ele ainda tem contrato com o clube até o final de 2015. Mas não se sabe se ele continuaria em caso de descenso à Segunda Divisão.

Psicologia

O técnico Ney Franco terá uma semana para decidir os substitutos de Dinei e Escudero.

O paraguaio Beltrán é o único centroavante disponível. Mas os atacantes Vinícius e Edno voltam de suspensão.

Além de pensar na escalação, o treinador conta que trabalhará o aspecto psicológico do elenco. "A gente vai ter uma semana muito difícil pela frente.

Vamos pedir aos jogadores um trabalho forte, para que a gente possa fazer nosso papel, que é vencer o último jogo e ficar dependendo do jogo entre Atlético-PR e Palmeiras", disse.

adblock ativo