Dinei é duvida para jogo contra Atlético Nacional

O técnico Ney Franco ainda não decidiu a formação do Vitória para duelo contra o Atlético Nacional, nesta quinta-feira, 16, às 19h15, no Barradão. O atacante Dinei, aguarda a escolha do técnico e se coloca à disposição do clube para enfrentar os colombianos.

"Todo jogador quer jogar, mas ele [Ney Franco] não comentou a escalação. Temos dois dias para treinar, e ele vai optar pela melhor formação. Temos totais condições de passar e quem for jogar vai dar o máximo", afirmou o centroavante.

No jogo de ida, o comandante rubro-negro optou por escalar a maioria de reservas, poupando os titulares para o confronto pelo Campeonato Brasileiro.

O time de Ney empatou a última partida fora de casa contra o Atlético Nacional e está em vantagem. O Leão pode empatar em 0 a 0 ou a 1 a 1, que se classifica. Caso o placar se repita, 2 a 2, a decisão será disputada nos pênaltis. Empate com três ou mais o time colombiano garante a vaga.

