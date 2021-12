Dinei deve retornar ao Vitória contra o São Paulo

Artilheiro do Vitória no Campeonato Brasileiro, com sete gols, o atacante Dinei deve retornar ao time no próximo domingo, 9, na partida contra o São Paulo, às 16h, no Estádio Manoel Barradas.

Com dores na coxa, o atacante ficou de fora da derrota do Leão, por 1 a ,0 para o Grêmio no último sábado, 1º. Segundo o médico do clube, Rodrigo Vasco da Gama, Dinei está respondendo bem ao tratamento e já não sente o incômodo.

"Ele vai ter cinco dias para treinar e se preparar para o jogo. O atleta está em trabalho de transição e, se não houver nenhuma intercorrência, deverá atuar contra o São Paulo", ressaltou o profissional.

O meia Marcinho, outro destaque da equipe no Brasileirão, deverá continuar de fora. Com uma lesão na coxa, o atleta também desfalcou o Leão contra o Grêmio. "Ele está sem dores, mas vamos fazer um exame nesta segunda-feira (hoje) para avaliar a situação. Em princípio, ele está de fora da partida", afirmou Vasco da Gama.

Outro lesionado que poderá reforçar o Vitória contra o São Paulo é o meia Escudero. "Existe uma possibilidade remota. Ele está fazendo trabalho físico e talvez possa treinar com bola. Estamos o avaliando todos os dias", disse o médico.

Para os torcedores supersticiosos, o retorno de Dinei ao Vitória, contra o São Paulo, pode significar sinônimo de boa sorte para o Leão.

O atacante marcou um gol e foi fundamental no triunfo do Rubro-Negro, por 3 a 2, sobre o Tricolor Paulista, no Barradão, em partida válida pela sétima rodada do Brasileirão do ano passado. O Rubro-Negro saiu atrás, mas Dinei empatou e ajudou o Leão a virar o jogo.

O delegação do Vitória desembarcou ontem em Salvador após a derrota para o Grêmio, em Porto Alegre. Os atletas devem se reapresentar amanhã, às 15h30, quando começa a preparação para a partida contra o São Paulo.

Jovem talento



O jovem meia Nickson, 17 anos, filho do ex-meia Jackson, que defendeu o Vitória por anos, estará integrado ao grupo de profissionais. Ele fez sua estreia no Brasileirão contra o Grêmio, entrando no final da partida.

"Logicamente que é um jogador que tem que ser preparado, mas é um talento. É um jogador que tem muita qualidade técnica", elogiou o treinador Ney Franco.

