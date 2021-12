Dimas e Lúcio Maranhão ganham chance no Vitória

Quando o Vitória perdia por 1 a 0 para o América-RN no jogo de estreia da Copa do Nordeste, no último domingo, 20, em Goianinha, o técnico Caio Júnior trocou Léo e Arthur Maia por Dimas e por Lúcio Maranhão, respectivamente. Depois da mudança, o rubro-negro cresceu em campo e virou o jogo.

O bom rendimento da dupla na partida disputada no Rio Grande do Norte convenceu Caio Júnior: no treino coletivo da tarde desta terça-feira, 22, o treinador voltou a sacar o lateral-direito Léo e o meia Arthur Maia. Sinal de que Dimas e Lúcio Maranhão deverão mesmo ser titulares no jogo desta quarta-feira, 23, contra o Salgueiro, no Barradão.

Por precaução, a comissão técnica rubro-negra decidiu também poupar o volante Michel e o zagueiro Fabrício. A dupla, portanto, não estará em campo no duelo contra o time pernambucano. Estas vagas deverão ser preenchidas pelo volante Neto Coruja e pelo lateral-esquerdo Mansur.

Com essas quatro alterações, a equipe deverá ser formada inicialmente por Deola; Dimas, Gabriel Paulista, David Braz e Mansur; Neto Coruja, Rodrigo Mancha, Mineiro e Marquinhos; Marcelo Nicácio e Lúcio Maranhão.

Depois do triunfo sobre o América-RN, o Vitória somou os seus primeiros três pontos no Nordestão e já assumiu a liderança do Grupo C. Na sequêcia do torneio, depois do embate com o Salgueiro, o time baiano jogará contra o Asa, no próximo domingo, 27, também no Barradão.

