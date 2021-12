Dificuldade do Vitória só para levantar o 'Mercadão Modelão'

O goleiro Deola foi capitão em todos os jogos do Vitória no Baianão. Na final, ficou de fora com dores no braço esquerdo. No início, lamentou não ser o primeiro a levantar o troféu. Entretanto, mudou de ideia quando viu Michel, capitão na derradeira, pedir ajuda para levantar o Mercado Modelo.

Talvez tenha sido a primeira vez que um capitão não conseguiu levantar a taça sozinho. Foi preciso oito jogadores do Vitória encarnarem a braçadeira de líder para finalmente colocar o artefato no alto.

"Quando vi a dificuldade para se levantar, cai fora. Imaginei logo nossa dificuldade de fazer a volta olímpica. Coitado de Michel...", brincou Deola, se referindo ao troféu de 45 quilos.

Na volta pelo gramado, o argentino Maxi Biancucchi chegou a tentar carregar o Mercado Modelo, mas desistiu no caminho. Porém, abraçou as provocações e largou uma pérola...

"Precisou de muita gente, pois a taça parecia um caixão. Dizem que foi um enterro de algum peixe daqui, né", provocou o argentino abusado, referindo-se a sardinha, apelido que o Vitória dá a seu rival.

Tal enterro ficou explicito logo depois da volta. Todos os jogadores colocaram a taça que parecia uma maquete no gramado e pediu um caixão de isopor com as cores do Bahia. Todos os atletas rezaram como uma missa de sétimo dia.

"Agora posso falar! Enterramos uma sardinha. Agora é só alegria. Este título está nas mãos certas", completou Victor Ramos. Depois, todos foram embora e o troféu ficou. "É muito pesado, depois pegamos", brincou Deola.

