Diego Renan vai a julgamento nesta terça no STJD

O lateral esquerdo do Vitória, Diego Renan, será julgado nesta terça-feira, 3, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pelo episódio ocorrido na partida contra o Paraná, válida pela 31ª rodada da Série B, na Arena Fonte Nova. Caso seja condenado, o jogador pode pegar de uma a seis partidas de suspensão.

Na ocasião, o atleta foi expulso pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza (CBF-1) de São Paulo, que alegou na súmula que o jogador foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, depois de ter simulado uma falta dentro da área penal enquanto disputava a bola com o goleiro.

Diego está incurso no Artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) [veja abaixo]. O julgamento será realizado a partir de 17h, pela Segunda Comissão Disciplinar do STJD.

