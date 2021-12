Diego Renan terá torcida particular em Recife

Uma caravana da cidade pernambucana de Surubim está pronta para apoiar o Vitória na capital Recife, a 120 km, no próximo sábado, 23, às 16h30, diante do Náutico. O lateral esquerdo rubro-negro Diego Renan, nascido no município do interior, avisou que sua família irá em peso para a Arena Pernambuco. Para completar, a turma se divide na preferência clubística: uns torcem para o Sport, outros para o Santa Cruz... Mas nenhum para o Timbu.



"Minha mãe (Nice) é muito Sport. Minha tia, tricolor... Só não tem ninguém do Náutico. É bom que, desta vez, todos torcem para o mesmo time, né? Quando eu era pequeno, também torcia para o Tricolor. Para o Náutico, não. Ninguém na família é Náutico. Não gostam muito", contou o jogador, com tom irônico.



Ele acrescentou que o clube alvirrubro não é tão popular quanto Sport e Santa Cruz, principalmente no interior.

Diego Renan, apesar de assumir que já torceu para o Santa Cruz, assegura que isto não é levado em consideração quando alguém se torna jogador profissional. Além do mais, ele saiu de Pernambuco aos 14 anos, quando mudou-se para Belo Horizonte, onde defendeu o Cruzeiro por mais de cinco temporadas.



"Até o sotaque pernambucano, eu perdi. Saí cedo do interior e acabei perdendo essa referência no futebol. A maioria da família é tricolor. Já joguei contra as três equipes de lá. Mas é como sempre digo: minha família vai estar 100% comigo. A família pode ser rubro-negra ou tricolor. Porém, estou no Vitória, defendo as cores do Vitória, e ela vai torcer por mim. Ainda mais contra o Náutico", assegurou.



Improvisado



Para o duelo contra o Timbu, Diego Renan vai mudar de lado. Com a suspensão do lateral direito Diogo Mateus, o pernambucano será improvisado no seu lugar, enquanto Mansur volta à ala esquerda.



Nesta Série B, Diego Renan já atuou pela direita em dois jogos. Diz que não vê problema na improvisação.



"Sempre falei que joguei 90% das partidas no lado esquerdo. Porém, não tenho dificuldade de atuar na direta. Tenho essa possibilidade, e o treinador me conhece do Cruzeiro. Pode contar comigo. Pelo lado direito, me sinto tranquilo na parte ofensiva, até indo pelo meio", alegou o atleta, que marcou um gol com a perna direita no triunfo de 3 a 1 sobre o Atlético Goianiense no Barradão, na sexta rodada, em 5 de junho.

