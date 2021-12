Diego Renan fica na Toca do Leão por mais um ano

Enfim, a diretoria do Vitória resolveu se mexer e anunciou nesta segunda-feira, 21, a renovação do contrato de Diego Renan. O lateral-esquerdo fica por mais um ano no rubro-negro.

Diego Renan foi um dos principais jogadores do Leão na campanha da Série B do Campeonato Brasileiro, que terminou com o retorno do clube à primeira divisão.

Em 2015, ele disputou 36 jogos e marcou quatro gols, o mais bonito diante do rival Bahia, na Arena Fonte Nova, no dia 3 de outubro, quando recebeu o passe de calcanhar de Elton e bateu colocado sem defesa para Douglas Costa.

"É uma honra poder vestir essa camisa e permanecer no Vitória. Desde que cheguei no clube fui muito bem recebido por todos, a torcida me abraçou e me sinto feliz. Tenho certeza que 2016 será de vitórias e títulos para nós", festejou Diego, que está com a família em Pernambuco curtindo as férias até a reapresentação, programada para 4 de janeiro.

Os direitos econômicos do lateral, que atua com desenvoltura tanto no lado esquerdo como no direito, pertencem ao Cruzeiro, que o emprestou mais uma vez ao Vitória.

Agora, além de Diego Renan, já são três renovações acertadas para a próxima temporada - as outras foram o técnico Vagner Mancini e o goleiro Fernando Miguel.

adblock ativo