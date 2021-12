Diego Renan é só advertido no STJD e está livre para jogar

Alívio para o técnico Vagner Mancini. O lateral-esquerdo Diego Renan vai poder jogar as próximas partidas do Vitória. Ele foi julgado, na tarde desta terça-feira, 3, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro, e foi apenas advertido pela 2ª Comissão Disciplinar.

Diego foi ao tribunal por causa da expulsão no empate com o Paraná, na Arena Fonte Nova, quando, segundo o árbitro, simulou um pênalti. Ele poderia pegar de um a seis jogos de suspensão.

