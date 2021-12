Diego Renan e Rhayner saem para festejar vitória do Leão

Autores de dois dos três gols do Leão no Ba-Vi, o lateral Diego Renan e o atacante Rhayner saíram para festejar a vitória diante do Bahia. A dupla jantou acompanhada do lateral Diogo Mateus, do goleiro Fernando Miguel, além de amigos.



O registro da comemoração descontraída foi publicado nas redes sociais por Diego Renan.



Rhayner também utilizou sua conta no Instagram para agradecer a Deus pelo resultado do jogo deste sábado, 3. "Porque Dele, por Ele, para Ele, são TODAS as coisas... Obrigado meu Deus, tudo que eu faço é pra te honrar!", diz um trecho da postagem.



Com os gols de Escudero, Rhayner e Diego Renan, o Vitória chegou aos 52 pontos na segunda colocação da Série B. O Rubro-Negro vai agora enfrentar duas partidas em casa, contra o Boa Esporte, no próximo sábado, 10, às 16h30, no Barradão e na sexta-feira, 16, às 21h30, contra o Paraná. Até então a partida está marcada para ser realizada no Barradão.

