Diante do Timão, Vitória busca quarto triunfo fora de casa

Robin Hood é um herói mítico da Inglaterra. Existem muitas versões de sua história e o mistério se, de fato, ele existiu na vida real.

Acredita-se que ele fazia parte da nobreza inglesa e viveu no século XIII. Durante uma viagem para as cruzadas do Rei Ricardo Coração de Leão, o príncipe John assumiu o trono. Sua medida foi aumentar os impostos, afetando diretamente o povo.

Robin Hood passou, então, a roubar dos ricos para distribuir entre os pobres que não tinham dinheiro para se alimentar.

Sua história se encaixa perfeitamente com a atual campanha do Corinthians, o adversário do Vitória nesta quarta-feira, 21, às 18h30 da Bahia, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Contra times que estão na luta contra o rebaixamento, o Timão tem o fraco desempenho de 36,4% de aproveitamento.

O técnico Mano Menezes e companhia perderam pontos para os oito últimos colocados na tabela, com exceção do arquirrival Palmeiras, que não aproveitou a boa vontade do Robin Hood brasileiro. São eles: Figueirense, Chapecoense, Botafogo, Bahia, Criciúma, Coritiba e o próprio Leão, que empatou em 0 a 0 no Barradão.

Já quando está diante dos oito primeiros colocados, que sonham em disputar a Libertadores de 2015, o Timão tem ótimo desempenho, 72,7% de aproveitamento. Tirando o Grêmio, que o derrotou, o Corinthians arrancou pontos de Cruzeiro, São Paulo, Internacional, Atlético-MG, Santos e Fluminense.

Escalações

O Leão terá novamente à disposição o goleiro Fernández, que estava suspenso, o meia Cáceres e o atacante Beltrán, ambos recuperados de lesão. Mas não conta com o lateral direito Nino, que recebeu o terceiro cartão amarelo. No seu lugar, o volante Luiz Gustavo será improvisado.

"Temos uma partida muito difícil, fora de casa, em que precisamos somar pontos de qualquer jeito", disse Cáceres.

Já o clube paulista não terá o goleiro Cássio, o lateral direito Fagner e o atacante Guerrero, suspensos. Os substitutos serão, respectivamente, Danilo Fernandes, Ferrugem e Luciano.

Desconto

A promoção dos 10 mil primeiros ingressos de arquibancada vendidos a R$ 10 continua para o jogo do próximo sábado no Barradão entre Vitória e Criciúma, às 17h30 da Bahia. As vendas ocorrem no estádio e em lojas oficiais do clube.

