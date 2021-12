Diante do líder, Wilson volta a assumir posto de 'paredão'

Superada a eliminação de quinta-feira, 16, na Copa Sul-Americana, o Vitória mira as suas atenções exclusivamente ao Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 19, o Leão encara o Cruzeiro, às 17h30 da Bahia, no Barradão, com um novo camisa 1.

Após 56 dias distante da meta rubro-negra - por causa de um estiramento muscular na 17ª rodada -, o goleiro Wilson reassume o posto.

O carioca de 30 anos espera aproveitar a ausência do paraguaio Gatito Fernández - suspenso pelo terceiro cartão amarelo - para dar uma 'boa dor de cabeça' no técnico Ney Franco.

O ex-dono da meta rubro-negra quer mostrar que pode, sim, reassumir a condição de titular. A missão, porém, não será nada fácil. Afinal, o Vitória, que luta contra o descenso, pega o atual campeão e líder da Série A.

Com 56 pontos, o Cruzeiro ostenta ainda o melhor ataque da competição (51 gols) e o artilheiro: o atacante boliviano Marcelo Moreno, ex-Vitória e autor de 13 tentos em 28 rodadas deste Brasileiro.

"Nesse momento, não podemos escolher adversário. Seja quem for, precisamos vencer", ressaltou Wilson, que diz estar pronto para 'agarrar a chance'. "Fiz semanas de tratamento intensivo, com muita determinação. A lesão já está cicatrizada, e eu estou muito confiante para fazer meu melhor. Foi difícil ficar fora das partidas", afirmou.

Diante da constante ameaça de rebaixamento, o experiente goleiro enalteceu a importância do 'fator casa'. Nos últimos quatro jogos no Barradão pela Série A, o Leão venceu três e empatou um. Por isso, Wilson pediu o apoio dos torcedores.

"Entendemos a insatisfação com a equipe, mas são nesses momentos que precisamos de apoio e confiança, e a torcida é fundamental. Independente de qualquer coisa, estamos defendendo a camisa do Vitória, e seria importante se a torcida jogasse junto", opinou.

Além de Gatito, Ney Franco não contará com outros três estrangeiros contra o Cruzeiro: o meia argentino Escudero, o volante Cáceres e o atacante Beltrán, ambos paraguaios.

No site oficial do clube, o presidente Carlos Falcão prometeu "representar na Conmebol contra a arbitragem que prejudicou de forma grosseira a equipe do Vitória" diante do Nacional, da Colômbia, na Sul-Americana.

adblock ativo