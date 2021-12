Diante do Goiás, Vitória quer voltar a vencer no Brasileirão

No encontro entre Vitória e Goiás quase sempre ocorrem goleadas ou é um jogo de muitos gols. No entanto, no passado, os rivais foram econômicos: 1 a 0 para os goianos, no Serra Dourada, e 2 a 1 para os baianos, na Arena Fonte Nova. Pelo menos em 20 partidas, válidas pelos campeonatos brasileiros das Séries A e B, e pela Copa do Brasil, a rede balançou com vontade. E na noite desta quarta-feira, 28, em Goiânia, a expectativa é de que o fenômeno volte a ocorrer, com o triunfo, é claro, ficando do lado do Leão.

E o Vitória conta com um artilheiro inspirado para brocar o Goiás. Depois que voltou de contusão, Dinei fez gol na derrota para o Atlético Mineiro, por 3 a 2, e no empate diante do Botafogo, por 1 a 1. No histórico contra o Goiás, ele tem apenas um gol com a camisa rubro-negra. Foi em 28 de junho de 2008, no Barradão, na goleada de 3 a 0, pelo 1º turno do Brasileirão.

"Nestes dois jogos [Atlético-MG e Botafogo] que entrei deu para mostrar que estou recuperado. E fica a critério do técnico Jorginho se vou começar ou não contra o Goiás. O importante é estar bem, a disposição, e aproveitar as oportunidades caso entre em campo", falou Dinei.

No treino de terça, 27, à tarde, no CT do Atlético-GO, Jorginho começou o coletivo com Willie no lugar de Marquinhos, que deu adeus ao Leão. Depois, na segunda parte da atividade, Léo Costa saiu para a entrada de Cáceres e Dinei substituiu Souza.

Jorginho só confirma o time nos vestiários do Serra Dourada, mas Cáceres e Dinei têm possibilidades de recuperarem a titularidade.

No Brasileiro da Série A, o equilíbrio entre Vitória e Goiás é enorme. São 30 jogos, com 12 triunfos para cada lado e seis empates. No total são 37 partidas, com 15 vitórias do Leão, 14 do alviverde e 8 empates. Local do jogo deste noite, o Serra Dourada não dá muita sorte ao rubro-negro, que perdeu 12 vezes lá, venceu três e ocorreram dois empates.

Dois desfalques

O Goiás busca sua quinta vitória consecutiva no Brasileirão para permanecer entre os quatro primeiros. Mas não poderá contar outra vez com o goleiro Renan, que se recupera de contusão muscular na coxa esquerda, e será substituído por Edson.

O Esmeraldino terá outros dois desfalques por suspensão: o zagueiro Alex Alves - a opção é Felipe Macedo - e o lateral-direito Thiago Mendes, que estava jogando improvisado. Vitor e Clayton Sales são os atletas disponíveis.

