Detalhes separam o retorno de Elton ao Vitória

Com bases salariais já acertadas com o Leão, o atacante Elton está bem próximo de retornar ao clube. Artilheiro no acesso à Série A em 2012, o jogador está aguardando apenas a rescisão com o Flamengo.

Outro que também vem negociando sua vinda é Rhayner, ex-Bahia. "Não posso mentir e dizer que não existe nenhuma conversa. Existe um interesse e estamos negociando com Elton e Rhayner, sim. Porém, entre conversa e acerto, ainda tem um caminho muito longo", disse o presidente do Vitória, Carlos Falcão.

adblock ativo