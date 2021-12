Destaques de 2015 estão no alvo do Leão para 2016

O presente é gratificante, mas o futuro ainda vive uma expectativa grande. O Leão, 'dono' da Fonte Nova após vencer seu rival, no último sábado, por 3 a 1, tem agora 90% (segundo a UFMG) de chance para assegurar uma das quatro vagas para a Série A 2016. Um número expressivo suficiente para pensar sobre o elenco da próxima temporada.



O primeiro passo é justamente manter aqueles atletas que foram destaques nesta Segundona. A diretoria não fala em nomes, mas a briga é pelas permanências de Escudero, Rhayner, Guilherme Mattis, Fernando Miguel, Diogo Mateus, Diego Renan e Pedro Ken. Entretanto, desta turma citada, apenas o goleiro Fernando está praticamente fechado com o clube para um contrato de dois anos.



Autor do primeiro gol da virada rubro-negra no Ba-Vi, Escudero é o maior desafio da diretoria vermelha e preta. E o mais valioso também. O problema é justamente seu salário, em torno de R$ 220 mil. Segundo um conselheiro do clube, que pediu anonimato, Escudero teria aceitado renovar pelo mesmo valor. Entretanto, o clube oferece menos, mas com alguns benefícios com vendas de produtos e marketing que poderiam até ultrapassar o salário atual. Escudero não aceitou a proposta.



O argentino nega qualquer conversa, mas admite que sua permanência é incerta. "Primeiro estou pensando em colocar o Vitória na Série A e depois ver o que acontece. Eu cheguei a pensar antes do jogo que poderia ser o último Ba-Vi meu, então joguei como se fosse o último. Se depender de mim, eu fico. Vamos ver a conversa com a diretoria pra ver se chegamos num acordo, mas neste momento apenas sabemos que meu contrato está terminando", avisa o jogador. O contrato de Escudero termina em dezembro.



Um dos destaques no elenco, Rhayner também não esconde sua vontade de ficar, mas tem o mesmo posicionamento de Escudero. "Não houve conversa ainda, mas é um lugar que me sinto bem. Eu e minha esposa estamos adaptados à cidade e ao clube. O clima da equipe em que trabalho, além do tratamento do clube e da torcida comigo podem pesar bastante na permanência", declara.



Descanso



Os titulares do clássico ganharam dois dias de folga e só retornam soa treinos amanhã, mas com dois desfalques: o lateral direito Diogo Mateus e o zagueiro Ramon estão suspensos. Porém, o zagueiro Guilherme Mattis retorna de suspensão. O Leão volta a jogar no próximo sábado, contra o Boa, no Barradão, às 16h30.



Colaborou Vitor Villar

