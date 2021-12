Destaque no Baianão, zagueiro Carlos passará por cirurgia nesta quarta

Os jogadores do Vitória realizaram mais um dia de treinamento nesta terça-feira, 30, no Centro de Treinamento (CT) Manoel Pontes Tanajura. A preparação do grupo rubro-negro visa a retomada da temporada 2020, paralisada desde março em decorrência da pandemia do coronavírus.

Após uma bateria de aquecimento, os atletas foram orientados pelo treinador Bruno Pivetti e trabalharam aspectos técnicos, com o foco voltada para as finalizações. Os quatro goleiros do elenco - César, Lucas Arcanjo, Yuri e Ronaldo - ficaram com os preparadores e fizeram um treino específico de jogo aéreo e reposição.

Um dos destaques do Vitória durante a campanha no Baianão, o zagueiro Carlos será operado nesta quarta-feira, 1º, da lesão do ligamento lateral do joelho esquerdo. De acordo com a assessoria do Leão, ele se machucou na semana passada ao tentar interceptar um chute de Carleto. A previsão inicial é de afastamento por dois meses.

O grupo dará sequência à preparação na manhã desta quarta-feira, na Toca do Leão.

