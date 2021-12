Destaque no Ba-Vi, Ramon quer emplacar boa sequência

Com uma experiência internacional nas costas, com os cinco meses passados no Maccabi Tel Aviv, time de Israel, Ramon retornou ao Vitória muito mais em alta do que quando deixou a equipe, no início do ano.

Isso porque a volta do jogador de 22 anos – que atuou em 29 partidas no Brasileirão do ano passado – serviu para ajudar a ‘apagar um incêndio’ na zaga. Agora, com uma boa atuação no Ba-Vi com direito a elogios do treinador Alexandre Gallo, briga por uma posição na equipe titular.

“Um jogador jovem, com ótima leitura de jogo. Esperamos ainda um crescimento muito grande dele. Ele fez uma grande partida, seguro nos passes, muito bom na bola aérea”, falou o técnico após o empate sem gol com o Bahia, no último domingo.

Para Ramon, a temporada fora contribuiu em muito para essa boa leitura de jogo ao qual Gallo se referiu.

“Foram muito bons esses cinco meses que passei fora. Tanto dentro de campo como fora de campo. Sou outra pessoa. Minha visão de jogo é totalmente diferente. Mudei bastante”, disse o jovem atleta em entrevista coletiva.

“Ganhei um pouco de experiência por ter trabalhado com outros treinadores, outro tipo de trabalho. Isso acrescentou muito. Dei uma evoluída. Espero continuar para trabalhar firme e que possa deslanchar”, acrescentou.

Para continuar na equipe titular, Ramon disputa posição com o recém-chegado Wallace, Fred e Alan Costa. Kanu, ao menos por enquanto, tem sua vaga intocada pela boa fase em campo e com a torcida.

Apesar de falar em sequência de jogos, Ramon não fala em titularidade. E credita ao técnico a melhora da zaga na última partida.

“O time do Vitória mudou completamente a parte tática, a parte física, também. Mérito total para o Gallo. O time do Vitória evoluiu bastante por causa disso”.

Trelléz treina com equipe

Depois da folga na segunda-feira, 3, após o Ba-Vi, o elenco rubro-negro começou a preparação para a partida contra o Atlético-GO, no sábado, 8, e contou com a participação do colombiano Santiago Trelléz.

Perto de ser oficializado, Trelléz treinou normalmente com o elenco. Quem voltou a participar das atividades foi o zagueiro Fred, que tinha sido vetado pelo departamento médico no último Ba-Vi.

No mais, os atletas titulares na última partida participaram de um trabalho leve na academia e no gramado – com exceção de Kieza, que se recupera de uma cirurgia no ombro e cotovelo direitos realizada na segunda.

De acordo com os médicos do Vitória, a previsão de retorno para os treinos é de cerca de 90 dias. Kieza sofreu uma luxação acromioclavicular, lesão sofrida no Ba-Vi.

O atacante até visitou a Toca do Leão, nesta terça, 4, para cumprimentar os colegas e mostrar que está se recuperando.

