Destaque da Copa SP, joia da base do Vitória está na mira do Barça

Dias depois de encerrar a ‘novela’ Philippe Coutinho com a contratação do craque, o Barcelona estaria mirando outro reforço brasileiro, mais precisamente, soteropolitano. Trata-se do meia-atacante Luan, de 18 anos, que pertence ao Vitória e vem sendo destaque do time que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Mesmo sem nunca ter disputado uma partida pelo time profissional do Leão, a promessa da base teria chamado atenção do Barça e viria sendo monitorado pelo clube catalão. A informação é do repórter Rodrigo Cerqueira, do site Globoesporte.com.

Ainda de acordo com Rodrigo, representantes do Barça já estão em contato com a joia rubro-negra e uma proposta oficial pelo meia pode chegar nos próximos dias. O contrato do jogador com o Vitória vai até junho de 2019.

Anônimo para a maioria dos torcedores até pouco tempo, Luan não poderia ter imaginado um início de ano melhor. Além do interesse da equipe espanhola, o camisa 10 já marcou cinco gols em três partidas pela Copinha.

Um deles digno de nota. Arrancada saindo do campo de defesa, cinco adversários deixados para trás e bola na rede na saída do goleiro.

Golaço que fez os torcedores mais empolgados chamarem a jovem promessa de ‘Luanel Messi’, em referência ao craque argentino.

Os gols marcados na Copinha não passaram despercebidos por Vagner Mancini, que, na reapresentação do elenco principal, disse contar com ele para temporada. “Luan é um dos jogadores que certamente vão compor o nosso elenco”, projetou.

Interesse “natural”

Quem também é só elogios ao meia é o treinador do time sub-20, João Burse, que falou sobre o crescimento de Luan nos últimos anos e o possível interesse do Barça.

“Natural que aconteça, é um grande jogador. Vem demonstrando um bom futebol, fazendo gols bonitos, isso chama atenção de todos”, justificou.

Internamente, Luan é tratado como a próxima grande promessa do Leão. Em 2017, o jogador comandou o time na conquista da Copa do Nordeste Sub-20. O camisa 10 terminou como artilheiro da competição, com seis gols marcados.

Outra competição marcante para o meia em 2017 foi o Torneio de Toulon, na França, onde o jovem jogador rubro-negro defendeu a seleção brasileira sub-20.

A notícia sobre o interesse do Barça veio justamente no dia que o Vitória perdeu a invencibilidade na Copinha, mas Burse fez questão de separar as duas coisas e garantiu que Luan está focado apenas nos jogos do Rubro-Negro.

“A gente não deixa nem ele ficar sabendo dessas coisas que a imprensa fala. Fazemos nosso papel, que é deixar o jogador focado apenas no campo. Até o fim da competição, Luan só vai pensar na Copa São Paulo, em dar o seu máximo para ajudar o time e os companheiros”, disse o treinador da equipe.

adblock ativo