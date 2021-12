Desfalque deve promover lateral a titular no Vitória

Sem Nino Paraíba, que se recupera de lesão, o técnico Caio Júnior abriu mão de escalar Daniel Borges e optou por improvisar Gabriel Paulista na lateral-direita no jogo do último domingo, 28, contra o Coritiba. Fabrício entrou na zaga em lugar de Gabriel.

Para a partida da próxima quinta-feira, 1, contra o Botafogo, no Maracanã, o treinador rubro-negro perdeu o zagueiro Victor Ramos, suspenso com três cartões amarelos. Desfalque que deverá levá-lo a escalar o jovem Daniel Borges na ala direita.

Se, em prol de um setor defensivo mais robusto, optar por manter Gabriel improvisado no lado do campo, o comandante do Leão terá Reniê como opção imediata para formar dupla de zaga com Fabrício.

O outro desfalque do rubro-negro não se resume apenas ao jogo contra o alvinegro carioca: o atacante André Lima sofreu uma fratura na articulação do joelho e ficará afastado por pelo menos quatro meses.

Nesta segunda-feira, 29, os jogadores que atuaram por menos de 45 minutos no jogo contra o Coxa treinaram em Curitiba. Os demais atletas receberam folga.

