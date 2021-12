Desfalcado, Vitória estreia na Copa do Brasil contra o Mixto

O Vitória poderá ter até quatro desfalques no seu jogo de estreia na Copa do Brasil, contra o Mixto, na noite desta quarta-feira, 10, no Estádio Presidente Dutra, em Cuiabá.

Além de Marcelo Nicácio, vetado por causa de uma lesão muscular, e de Renato Cajá, que cumpre o primeiro dos dois jogos de suspensão em competições nacionais, o rubro-negro poderá atuar também sem os volantes Michel e Luís Alberto.

Os volantes titulares do Leão viraram motivos de preocupação depois de terem sido poupados do treino da última terça-feira, 9, em Cuiabá: Michel não trabalhou por ter se apresentado gripado e febril, e Luís Alberto porque sofreu um trauma na perna.

Apesar dos desfalques, o time baiano mira um triunfo por dois ou mais gols de diferença para garantir a sua classificação antecipada e evitar o jogo da volta, que está previamente marcado para a próxima quarta-feira, 17, no Barradão. Ao contrário do exposto, se vencer com saldo mínimo, se empatar ou se perder, o Leão será forçado a disputar o segundo jogo.

Depois da Série A do Campeonato Brasileiro, que começa em maio, a Copa do Brasil é para o rubro-negro a segunda competição mais importante de 2013. Para tentar fazer frente às maiores forças do País, o Leão investiu pesado. Há uma semana, o time rubro-negro chegou a ser apontado por pesquisa como o elenco mais valioso do Nordeste. As maiores apostas do Vitória para a temporada são os argentinos Escudero e Maxi Biancucchi e o meia Renato Cajá.

Vitória - No treino da última terça-feira, em Cuiabá, Michel foi poupado por causa de uma gripe e Luís Alberto não treinou porque sofreu um choque na perna. Os médicos do clube, porém, não descartam a participação da dupla na estreia do torneio nacional.

Contudo, se não puder mesmo contar com os volantes titulares, o técnico Caio Júnior deverá lançar mão do jovem Edson Magal e do paraguaio Cáceres, os dois jogadores da posição que foram relacionados para a partida. Desfalques confirmados mesmo são os do artilheiro rubro-negro na temporada Marcelo Nicácio, então com uma lesão muscular, e do meia Renato Cajá, que cumpre suspensão do STJD.

Para a vaga no ataque, o treinador rubro-negro deve manter Dinei. Para substituir Cajá no meio campo, Marquinhos parece levar uma ligeira vantagem sobre Vander, que marcou um dos gols da goleada contra o Bahia, seu ex-clube, no último domingo, 7. O restante do time deverá ser o mesmo que começou o clássico.

A melhor participação do Vitória na Copa do Brasil foi em 2010, quando o rubro-negro chegou à decisão mas perdeu o título para o Santos. Ao lado do Atlético-MG, o Leão é o time que mais participou do torneio: acumula um total de 20 participações.

Mixto - Ex-jogador de futebol de campo e de futebol de areia, o atual técnico do alvinegro mato-grossense, Cláudio Adão, não tem desfalques para a partida contra o Vitória.

O treinador, então, deverá repetir o mesmo time que empatou sem gols com o rival Cuiabá no último domingo, pelo campeonato local. "Confio muito na velocidade da minha equipe e no toque de bola. É a nossa marca", disse Cláudio Adão.

A partida contra o rubro-negro tem movimentado a torcida mixtense. A diretoria do clube colocou 4.880 ingressos à venda e espera ver o Dutrinha lotado diante do time baiano.

Embora este seja o primeiro confronto na Copa do Brasil, Vitória e Mixto já se enfrentaram em três oportunidades. O primeiro jogo foi no Campeonato Brasileiro de 1978. O Leão venceu por 2 a 1. Em 1982, o Tigre goleou o rubro-negro por 5 a 0. No mesmo ano, em outra partida, os dois times empataram em 1 a 1.

