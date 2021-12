Desde a saída de Neto Baiano, Vitória vive sina da camisa 9

Depois do dia 31 de julho de 2012, a vida dos atletas que vestiram a camisa 9 rubro-negra não foi fácil. Nesta terça-feira, 20, de forma oficial, a diretoria apresenta o centroavante Alemão, mais um candidato que pretende melhorar a vida dos goleadores após a saída do ídolo Neto Baiano.

Desde que o marrento Neto deixou o clube, ninguém se firmou como homem de referência. Só este ano foram quatro contratações e duas peças antigas, sem contar o novato Alemão. Nenhum entrou nas graças da torcida.

Lúcio Maranhão chegou em dezembro de 2012 com o status de vice-artilheiro do Brasil, com 40 gols. Porém, jogou apenas quatro partidas e não balançou a rede nenhuma vez. Acabou devolvido ao ASA.

Giancarlo não foi diferente. Com 19 gols no Cearense, o atleta foi contratado, mas fez apenas dois jogos. Atualmente treina separadamente dos demais. Oldoni chegou com problemas no joelho e ficou três meses se recuperando. Fez um gol contra a Ponte, mas está longe de ser um ídolo.

Artilheiro do Baianão, Rômulo é considerado só uma promessa pelo técnico Caio Jr., que não esconde a frustração pela perda do atacante André Lima, que se machucou no seu jogo de estreia, contra o Coritiba.

"Sem dúvida foi uma perda incalculável para nossos planos. De fato, contava com ele. Dinei tem ajudado muito e ainda tem respaldo. Vai jogar contra o Coritiba", disse o treinador.

Sem concorrentes, Dinei continua reinando, mesmo sem administrar bem sua condição de titular. Em 14 jogos, fez apenas quatro tentos. No 1º semestre, ele perdeu a camisa 9 para Marcelo Nicácio, que mostrou um faro de gol promissor, marcando 9 vezes em 13 jogos. O problema é que Nicácio terminou seu contrato em maio e, mesmo alegando interesse, a diretoria resolveu não renovar com o atleta.

Aliás, a diretoria tem sua parcela de culpa. Em 2012, William marcou 8 vezes na Série B e ganhou a moral da torcida. Porém, o Vitória resolveu não investir no goleador, que hoje é o artilheiro do Brasileirão, com 10 bolas na rede.

Alemão - Chegou a vez de mais um candidato mostrar seus serviços no Leão. Alemão foi um nome sondado desde o final do ano passado, mas só agora vai ganhar a chance de tentar substituir Neto Baiano. "É um jogador que foi ídolo do clube e não vou apagar a memória de ninguém. Quero construir a minha com muitos gols também, né", brincou o novo reforço do Leão.

Os centroavantes pós-Neto Baiano:

Marcelo Nicácio: Chegou em 2012, mas fez apenas um gol. Em 2013 fez nove gols, mas diretoria não renovou com o atleta

William: O que chegou mais perto de ser ídolo. Marcou oito vezes na Série B, mas caiu no azar de se machucar. Queria renovar, mas a diretoria não aceitou

Elton: O Leão jogou com dois centroavantes na Segundona 2012: Elton e William. Elton fez mais gols, 10 no total

Lúcio Maranhão: Fez 40 gols em 2012, pelo ASA, mas não marcou nenhum este ano. Foi devolvido ao fim do Baiano

Giancarlo: Artilheiro do Cearense, com 19 gols, não teve chance com o técnico Caio Júnior. Fez apenas dois jogos e atualmente treina à parte do resto do elenco

Pedro Oldoni: Chegou para ser o novo artilheiro do Leão e foi reprovado nos exames médicos. Porém, o Vitória resolveu manter o atleta. Fez um gol no ano, o primeiro depois de três anos de jejum

André Lima: O menino dos olhos do técnico Caio Júnior deu azar. Foi contratado como estrela, mas se machucou logo na estreia e vai ficar de quatro a seis meses parado

Rômulo: A sensação do Baianão não passa de coadjuvante no elenco do técnico Caio Júnior. Fez dois jogos como titular na Série A e não marcou. Bem diferente do Baianão, onde foi artilheiro, com 13 gols

Dinei: Era sombra de Neto Baiano e atualmente é o titular. Porém, está devendo. Fez quatro gols no Brasileirão, dois deles de pênalti.

