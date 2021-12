Descontração marca treino do Vitória antes do clássico

Com o time já definido para o Ba-Vi, o Vitória finalizou neste sábado, 22, sua preparação para o clássico com um treino recreativo neste sábado, 23, na Toca do Leão.

O técnico Ney Franco não faz mistério quanto ao time que vai a campo contra o tricolor. O Leão vai a campo com Wilson; Ayrton, Rodrigo Defendi, Matheus Salustiano e Euller; José Welison, Cáceres, Mauri e Juan; Marquinhos e Dinei.

No rachão, os laterais Juan e Ayrton foram os líderes dos times que se enfrentaram. Melhor para o time do ala direito que venceu por 12 a 4, com o goleiro Wilson marcando seis vezes na atividade. Completaram o placar: Mansur (3), Marquinhos, Alan Pinheiro e Rodrigo Defendi. E descontaram para o time derrotado: Nino (2), Dinei e Juan.

Com nove pontos, em três partidas, o Leão está invicto no Campeonato Baiano e, diante o Bahia, pode encaminhar sua classificação para a próxima fase do estadual. O clássico será realizado neste domingo, 23, às 16h, no estádio de Pituaçu.

