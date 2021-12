Desacreditados, torcedores avaliam má fase do Vitória

Acumulando duas eliminações precoces neste início de temporada, nas primeiras fases da Copa do Brasil e do Baianão, a paciência do torcedor do Vitória aparenta ter se esgotado com a atual gestão. Em meio ao caos, o então treinador do clube, Marcelo Chamusca, também caiu nesta segunda, 18, após o revés sofrido diante do Fluminense de Feira, no domingo, 17, pelo Campeonato Baiano.

Tentando amenizar o momento turbulento instaurado nos bastidores, a diretoria do Leão chegou a apostar suas fichas nas contratações dos velhos conhecidos Neto Baiano, Escudero e Victor Ramos, respectivamente. No entanto, a vinda dos atletas ao Barradão pareceu ter gerado um efeito contrário no torcedor, que busca uma solução imediata para o drama vivido pelo time.

"A única coisa que Ricardo David fez até agora, foi revitalizar o 'museu' antigo do Vitória, trazendo esses jogadores como Victor Ramos, Escudero e Neto Baiano. Esses caras já deram o que tinham que dar, são ex-jogadores em atividade", bradou o taxista Erivaldo Barbosa, de 67 anos.

Segundo Erivaldo, a grande solução para a atual fase do Leão seria uma eventual troca de bastão no cargo mais alto do conselho diretor do clube. Para isso, o nome mais cotado para estar assumindo este mal momento na história do Rubro-Negro, seria de um outro velho conhecido. "Eu acho que pelo momento que o Vitória está passando, o nome ideal para assumir, seria o de Alexi Portela".

Para o comerciante Wellington Anares, de 30 anos, as contratações feitas até o momento estão defasadas. Além disso, as polêmicas protagonizadas por atletas como Victor Ramos, podem acabar prejudicando ainda mais o ambiente do clube. "A diretoria só está contratando jogadores que já passaram sua época. Acredito que ele (Victor Ramos) não venha pra somar, em decorrência do seu extracampo".

Em contrapartida, alguns adeptos ainda tentam acreditar nos atletas que um dia colocaram um sorriso no rosto da torcida dentro do Barradão. "As contratações são boas, a questão é se eles vão jogar a bola que jogaram no passado. Escudero, por exemplo, eu quero em meu time até em má fase", afirmou o também taxista, Vágner Guedes, de 37 anos.

Com um dos piores inícios de campanha já visto pelo torcedor, o Vitória chegou a marca de apenas três jogos vencidos em 14 disputados, acumulando um aproveitamento de 38%. Os números desfavoráreis tem resultado em quedas sucessivas nos bastidores do clube. No próximo dia 31 de março, após a confirmação da Assembléia Geral Extraordinária (AGE), o cargo a ser avaliado será o do presidente Ricardo David, podendo resultar em mais uma saída pelos portões do Barradão.

