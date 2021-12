Derrota marca pior início de temporada do Vitória em 20 anos

A goleada sofrida em pleno Barradão, por 3 a 0, diante do América, vai ficar marcada como o pior início de temporada nos últimos 20 anos. Seja por problemas físicos ou falhas na defesa, o começo de 2014 foi com o pé-esquerdo, não dá para amenizar.

Desde 1994, seja estreando pelo Baiano ou pelo Nordestão, o Leão perdeu, ou pelo menos tinha perdido, apenas uma vez no seu primeiro jogo do ano. Foi em 2011, contra o Colo-Colo, por 1 a 0. Nos demais, quatro empates e 15 triunfos.

Para os supersticiosos, atenção. Toda vez que o Vitória não estreou com triunfo, não foi campeão do respectivo campeonato. Nas estreias pelo Nordestão, em 2000 e 2001, empatou na primeira rodada e perdeu o título para o Sport, e ainda viu seu rival ser campeão no ano seguinte. Nos últimos três baianos perdidos, em 2006, 2011 e 2012, não começou bem também (confira jogos abaixo).

Porém, não é motivo para pânico. Para Wilson, o início foi ruim, mas a tendência é o Vitória crescer, principalmente na parte física. O goleiro também tira a culpa do sistema defensivo pela derrota e atribui a mudança radical no setor.

"A zaga foi muito mexida e precisa se adaptar a este esquema ofensivo do Vitória. Eles sentiram na recomposição das jogadas, principalmente no contra-ataque deles. Porém, o motivo da derrota não foi o fato de termos jogado mais para frente. Ano passado vimos que este esquema pode ser adotado, pois nossa melhor fase foi jogando assim", garante Wilson.

Condicionamento

Entretanto, o goleiro confessa que a formação com apenas um volante pode prejudicar quando o time ainda não está bem fisicamente. Para ele, é preciso corrigir os erros contra o Confiança, em Sergipe, ignorando as dificuldades físicas.

"Uma estreia dessa não está nos planos de ninguém, né? Principalmente da maneira que foi, deixamos a desejar. É início de campeonato, mas não serve de desculpa, mesmo que estejamos com os pés pesados, sentindo a pré-temporada. Garanto que vamos ganhar o ritmo para a classificação", disse.

Mesmo protegendo o esquema tático, Wilson pode ver nesta quarta um Vitória diferente do que estreou com derrota. A defesa com Lucas Zen improvisado não funcionou e o prata da casa Matheus pode jogar.

Na frente, Cáceres não será mais o primeiro volante. Neto Coruja é o mais cotado, podendo brigar com o próprio Lucas Zen, desta vez na sua posição de origem. Mesmo com as mudanças, Wilson garante que todos precisam de atenção, principalmente o setor ofensivo, na saída de bola do adversário.

"Outra coisa que não fizemos foi a tradicional marcação por pressão no adversário. Sempre fizemos esta pressão no ano passado, mas não ocorreu no último jogo. Creio que vamos corrigir estes erros e voltar ao bom futebol. O Nordestão é tiro curto. Precisamos acordar", completou Wilson.

Últimas estreias de temporada do Vitória

2013 - América-RN 1x2 Vitória

2012 - Feirense 1x1 Vitória

2011 - Vitória 0x1 Colo-Colo

2010 - Vitória 2x1 Camaçari

2009 - Vitória 3x0 Atlético-BA

2008 - Feirense 1x2 Vitória

2007 - Vitória 3x1 Poções

2006 - Vitória 1x1 Colo-Colo

2005 - Camaçari 0x2 Vitória

2004 - Atlético-BA 1x6 Vitória

