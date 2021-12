Derrota e fim da Era Mancini

Mancini tentou. Fez cinco mudanças em relação ao time que perdeu para o Atlético-MG no meio de semana e o Leão deu a resposta. Porém, após começar bem, sofreu a virada contra o Flamengo, no Barradão, perdeu por 2 a 1 e o técnico acabou demitido.



Enquanto o Rubro-Negro carioca igualou o líder Palmeiras em pontos - segue atrás no saldo de gols - o Leão está afundado na zona do rebaixamento, em 18º.

A saída de Mancini - que, em sua terceira passagem pelo Vitória esteve à frente do time por um ano e três meses - foi anunciada pelo diretor de futebol Anderson Barros logo após a partida. Wesley Carvalho assume interinamente, mas um novo treinador deve ser anunciado até o confronto direto de quinta, no Beira-Rio, com o Inter.



Melhor, mas nem tanto



Na partida de ontem, o efeito das mudanças, não só as de jogadores como também as de ordem tática, deu para ser sentido logo de imediato.

Com Kieza deslocado para a ponta esquerda e o meia Serginho tendo apenas sua terceira chance como titular ao lado de outro armador ofensivo, Cárdenas, o Leão partiu para cima do vice-líder.



Aos quatro minutos, Muralha rebateu chute de Serginho. Na sobra, Cárdenas cruzou e Kieza completou do jeito que deu. Passou perto. Logo em seguida, Serginho pegou rebote de cruzamento de Diogo Mateus, mas mandou por cima.



Depois da blitz inicial, o Vitória seguiu bem, mas sofreu com alguns ataques do Fla. Fernandinho e Leandro Damião pararam em Caíque. Passado o susto, o Rubro-Negro baiano balançou a rede.



Aos 21, Diego Renan chutou cruzado e o estreante Zé Love completou de carrinho para marcar pela primeira vez com a camisa do Leão.

A partir do gol, porém, a equipe de Mancini diminuiu seu ímpeto e convidou o Urubu para atacar. A estratégia vinha dando certo. Os cariocas não levavam muito perigo e o inspirado Serginho quase ampliou a vantagem aos 39 minutos. Ele buscou o ângulo, mas Muralha se esticou para defender.



Aos 43, entretanto, o Leão foi castigado após uma jogada perfeita do Flamengo. Pará tabelou com Willian Arão, foi à linha de fundo e cruzou na medida para Fernandinho testar para o fundo da rede.



A decepção foi grande, mas, pelo nível de atuação do Vitória, era boa a esperança de chegar ao triunfo no tempo complementar.

Só que o rendimento, que já havia piorado no final da primeira etapa, caiu de vez nos 45 minutos decisivos. Bom para o atacante Gabriel, revelado no rival Bahia. Aos 14, ele aproveitou a inaptidão de Diego Renan para marcar, tabelou com Diego e tocou na saída de Caíque.



O gol fez o Leão definhar e o Flamengo evoluir. Só não marcou mais um porque Caíque e o travessão pararam Leandro Damião aos 18. Nove minutos depois, Diego Renan deu o golpe (contra) de misericórdia ao ser expulso. Para o Urubu, era contar os minutos até a confirmação do triunfo.

