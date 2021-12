Depois de um mês, Negueba é regularizado e pode estrear pelo Vitória

O Vitória ganhou mais um reforço para a sequência da temporada. Apesar de estar na Toca do Leão há mais de um mês, o atacante Negueba só foi ter seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) neste sábado. O atleta tem acordo válido até dezembro de 2020, com opção de prorrogação.

Negueba foi contratado pelo Leão no início de setembro. No entanto, o jogador sofreu um trauma no joelho que acabou evoluindo para uma lesão no ligamento colateral medial. Recuperado, ele chega para disputar vaga no sistema ofensivo do comandante Geninho, que já conta com Wesley, Jordy, Anselmo Ramon, entre outros.

O recém-contratado estava atuando no Brasileirão Série C, pela equipe do Globo-RN. Na competição, ele foi autor de 3 dos 8 gols de falta que houveram durante o torneio. Ao todo, ele balançou as redes 12 vezes na temporada, sendo oito na terceira divisão do campeonato nacional.

