Deola sofre lesão na coxa e desfalca o Vitória

Embora a partida da próxima quarta-feira, 6, contra o América-RN, no Barradão, não possa resultar em perdas para o Vitória no Nordestão, o rubro-negro terá um importante desfalque: com lesão na coxa, o goleiro Deola está fora da partida.

De acordo com o médico do clube, Rodrigo Vasco da Gama, o jogador sofreu um trauma na coxa direita e deve retornar às atividades com bola dentro de uma semana.

"O Deola sofreu um trauma na coxa. Ele não está sendo poupado. Mesmo que fosse final da Copa do Brasil entre Vitória e Santos ele estaria fora. A expectativa é de que o Deola retorne já na próxima semana, já que a lesão não é grave", explicou Rodrigo.

Para o lugar do camisa 1 rubro-negro, o técnico Caio Júnior lançará mão de Doulgas. Gustavo, que estava a serviço da Seleção Brasileira Sub-20, ficará como opção no banco de reservas.

Time definido - Além de Deola, os volantes Michel e Rodrigo Mancha, bem como o meia Renato Cajá, também estão fora da partida. O trio de meio campistas, no entanto, será apenas poupado pelo treinador.

No treino desta terça-feira, Caio Júnior promoveu Luís Alberto, Mineiro e Alan Pinheiro ao time titular. O Leão será formado inicialmente por Douglas; Marcos, Gabriel Paulista, David Braz e Mansur; Fernando Bob, Luís Alberto, Mineiro e Marquinhos; Alan pinheiro e Marcelo Nicácio.

