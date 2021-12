Deola se machuca e está fora da final do baiano

O Vitória ganhou um desfalque de última hora para Ba-Vi que decide o campeonato baiano neste domingo, 19, às 16 horas, contra o Bahia, pelo segundo jogo da final do estadual. É o goleiro Deola, que se machucou durante o treino do último sábado, 18.

O jogador foi reavaliado neste domingo e foi vetado pelo departamento médico. Com isso, o goleiro Wilson será o titular na partida.

Wilson fará o seu segundo jogo como titular no rubro-negro, o primeiro no Barradão. A sua estreia ocorreu na última quarta-feira, 15, no empate do Vitória em 0 a 0 contra o Salgueiro, no interior de Pernambuco, pela Copa do Brasil. O jogador foi contratado em fevereiro deste ano pela direção do Vitória.

