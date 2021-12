Deola passa por cirurgia e deve voltar em dois meses

O goleiro Deola foi submetido a uma cirurgia no punho da mão direita nesta segunda-feira, 27, e já está em repousou, no seu apartamento. A previsão é a de que o jogador possa voltar a treinar dentro de oito semanas.

"A cirurgia ocorreu normal e após oito semanas será feito o exame de imagem para definir se o jogador já pode iniciar os treinamentos", explicou Ivan Carilo Pinto, médico do clube.

O principal goleiro do elenco rubro-negro havia se machucado na véspera do Ba-Vi que decidiria o Campeonato, no dia 19 de maio. O exame constatou fratura no osso escafóide (um dos oito ossos do punho).

Uma vez que Deola foi emprestado ao Vitória pelo Palmeiras, o time baiano precisão de autorização do alviverde paulista para realizar a cirurgia em Salvador, o que aconteceu somente nesta segunda.

Deola vai usar uma tala gessada por duas semanas e depois iniciará os exercícios com os fisioterapeutas Clício Alves e Michel Aguiar no centro médico da Toca do Leão.

