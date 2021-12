Deola não permanece no Vitória em 2014

O goleiro Deola não vai permanecer no Vitória na próxima temporada. Com contrato até o fim deste mês, o arqueiro, emprestado pelo Palmeiras, não teve o vínculo renovado.

Nesta terça-feira, 3, a assessoria de imprensa do clube informou que o goleiro já foi à Toca do Leão e se despediu dos companheiros de equipe e funcionários do rubro-negro.

Deola está no Leão desde julho de 2012 e foi titular na campanha do acesso à Série A. Este ano, o arqueiro passou por uma cirurgia no punho e ficou afastado de todas as partidas do Brasileirão.

adblock ativo