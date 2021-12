Deola lesiona pulso e é dúvida para Ba-Vi

Um dia antes do clássico que irá decidir o vencedor do Campeonato Baiano, o goleiro do Esporte Clube Vitória, Deola, sofreu uma lesão no pulso esquerdo e é dúvida na disputa do título com o Bahia.

Em uma entrevista a uma emissora de televisão, o médico do clube, Wilson Vasconcelos, disse que apesar do acidente, o goleiro ainda integra a lista de jogadores que devem participar do clássico. "A chance de que ele jogue é de 80%", acredita.

A lesão ocorreu quando o goleiro defendeu um chute de bola, durante um treino preparativo. O jogador está realizando tratamento fisioterápico, como também sendo medicado pelos clínicos do clube. Caso o capitão não seja liberado, o reserva Wilson deve ser o substituto.

