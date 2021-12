Deola é advertido e médico é suspenso pelo STJD

Por suposta agressão ao árbitro da partida contra o América-MG, no dia 11 de agosto, o goleiro do Vitória, Deola, foi julgado na noite desta segunda-feira, 3, pelo STJD (Superior Tribubal de Justiça Desportiva), e recebeu apenas uma advertência.

Deste modo, o arqueiro rubro-negro está confirmado para o jogo decisivo desta terça-feira, 4, contra o Criciúma, no Barradão, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

No jogo contra o Coelho, Deola foi expulso sob justificativa de, como protesto a uma suposta irregularidade no gol do time mineiro, ter agredido o árbitro do certame, o carioca Antonio Frederico de Carvalho Schneider.

No julgamento desta segunda-feira, a advogada do clube, Patrícia Saleão, fez uso de imagens televisivas e conseguiu convencer o júri do STJD da inocência do jogador do time baiano.

Médico suspenso - Saleão somente não conseguiu evitar a pena de dois jogos de suspenão ao médico do clube, Bruno Rosa de Teive e Argollo.

Expulso ainda no primeiro tempo, Argollo fora citado na súmula por ter agredido verbalmente o trio de árbitros. "Arbitragem comprometeu. Vagabundos. Isso é safadeza", teria dito o médico.

Deola e Argollo foram enquadrados no artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), sob a acusão de "assumirem conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva".

