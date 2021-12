Denfendi ganha elogios após boa exibição no Maracanã

No futebol, um jogador vai do inferno ao céu em pouco tempo. Ou vice-versa. Na tarde desra segunda-feira, 5, na reapresentação do elenco do Vitória, um dos jogadores mais sorridentes era o zagueiro Rodrigo Defendi. O motivo da alegria era a boa partida que havia feito no triunfo sobre o Fluminense, no Maracanã.

Depois de ficar afastado por causa das falhas no primeiro Ba-Vi da decisão do Campeonato Baiano, o beque, que voltou a ter uma chance com o técnico Ney Franco, teve o desempenho elogiado pelos companheiros. "Sempre tivemos confiança no Defendi. Estamos felizes com o retorno de Defendi. Todos que foram duramente criticados merecem uma reação", disse Wilson.

O defensor, por sua vez, revelou o 'segredo' para ter feito um bom jogo e segurado a onda na cozinha rubro-negra, junto com o parceir o Dão. "Estive muito concentrado e meus companheiros me ajudaram muito".

Embora muito contestado por parte da torcida, Defendi foi 'bancado' em 14 jogos por Ney Franco, que prometeu recuperar a credibilidade do seu atleta.

Dúvida no Ba-Vi

Segundo o comandante do Leão, Rodrigo Defendi é um nome forte para ser titular no clássico. Tudo vai depender de Josa, volante recentemente contratado.

A presença do zagueiro só não será confirmada caso o novato faça sua estreia e Luiz Gustavo seja recuado novamente para a zaga. Caso contrário, Defendi terá a segunda chance de mostrar serviço no clássico.



Para o Ba-Vi, o Vitória permanece com dois desfalques. O atacante Dinei, com fortes dores no tornozelo, e Cáceres, com um problema na coxa. Ambos estão vetados. Souza e Caio são os substitutos.

Com a semana livre, o Ney Franco quer aproveitar o máximo o tempo livre. Nesta terça, 6, o Leão treina em dois turnos, focando na parte física, pela manhã, além da técnica à tarde

*Colaborou Moysés Suzart

