Demolidor de tabus, Vitória quer acabar com jejum de 25 anos

A temporada atual do Leão pode ser consagrada com a possível vaga na Libertadores. Porém, já está marcada pela quebra de alguns tabus na história do Vitória no Brasileirão. A próxima marca a ser batida será no Heriberto Hülse, casa do Criciúma.

A última (e única) vez que o Rubro-Negro venceu na casa do Tigre foi em 1988, com um magro 1 a 0. Nos outros encontros em Santa Catarina, foram três empates e sete derrotas entre as Séries A, B e C. Um tabu que perdura por 25 anos e pode acabar no próximo sábado, caso o elenco do técnico Ney Franco continue acabando com as marcas negativas do Leão.

Sob o comando de Ney, dois jejuns foram quebrados fora de casa na atual Série A. No primeiro, triunfo por 3 a 2 diante do Fluminense, em pleno Maracanã, acabando com 32 temporadas perdendo no Rio.

No último jogo longe do Manoel Barradas, quem sobrou foi a Ponte Preta. Antes de aplicar 3 a 0 na Macaca, há três rodadas, o Leão tinha jogado oito vezes no Moisés Lucarelli e perdido seis e empatado os demais encontros.

Atual treinador do Botafogo baiano, o ex-jogador Hugo estava no último triunfo do Vitória no Heriberto Hülse, em 1988. O único gol foi de Hélio, mas ele lembra bem o quanto foi complicado vencer o Criciúma lá.

"É muito difícil jogar lá, pois o torcedor fica muito próximo do campo e a pressão é grande. Lembro que vencemos aquele jogo num contra-ataque que participei e acabou com o gol de Hélio. Depois, ficamos fechadinhos na defesa", lembra.

Para vencer novamente o Tigre, Hugo dá outra receita. Para ele, o Leão precisa se preocupar mais em atacar do que se defender. "É um time diferente. O atual elenco do Vitória não dá chutão. Joga com a bola no pé, com habilidade e velocidade. Creio que o triunfo é certo se jogar como nos últimos confrontos, principalmente contra a Ponte Preta. Apostaria num 2 a 1 para o time do técnico Ney Franco", completou.

Na Série A 2013, o Criciúma não tem sido tão perigoso no seu estádio. Entre as campanhas como mandante, está em 17º com apenas 47% de aproveitamento no Heriberto Hülse. Portuguesa, Fluminense, Inter, Botafogo, Cruzeiro, Corinthians e Flamengo conseguiram faturar os três pontos no interior catarinense.

Poupado - Com cansaço muscular, Escudero foi poupado do treino da última quarta, 20. Fez apenas trabalhos físicos, enquanto os demais jogadores promoveram um coletivo em campo reduzido. Marquinhos e Cáceres, ambos poupados na última segunda, atuaram normalmente.

No lugar de Marcelo, vetado para o duelo com o Criciúma, Michel foi o escolhido. Sem Escudero, William Henrique e Renato Cajá atuaram juntos entre os titulares, mas apenas um fica. O técnico Ney Franco deve manter o Pica-Pau.

