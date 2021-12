Delegação italiana aprova estrutura do Barradão

O que era apenas sondagem está mais perto de se concretizar: a Seleção Italiana poderá mesmo treinar no Barradão antes do jogo contra o Brasil, pela Copa das Confederações, no dia 22 de junho, na Arena Fonte Nova.

É que representantes da Federação de Futebol do país visitaram o estádio nesta sexta-feira, 22, e se revelaram satisfeitos para com a estrutura do Vitória.

Quem recebeu a comitiva, encabeçada pelos dirigentes italianos Maria Carmela Corrado e por Roberto Muraro, foi o presidente do time baiano, Alexi Portela Júnior.

"Eles saíram maravilhados com a estrutura física do Vitória. Eles quiseram saber sobre tudo. Se as condições do gramado, por exemplo, ficava assim o ano todo, se podiam usar o CT, se tinha sala específica para o treinador. Mostramos tudo e pelo que pude perceber, eles gostaram muito", comentou o Alexi.

Também estiveram presentes o presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ednaldo Rodrigues, o Secretário Estadual da Copa do Mundo da FIFA, Ney Campello, assim como o vice-presidente do Vitória, Carlos Sergio Falcão, e o Diretor da Divisão de Base, Epifânio Carneiro.

