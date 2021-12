Definido, Vitória encerra preparação para jogo contra ABC

Sem maiores problemas para definir o time do Vitória que enfrenta o ABC neste sábado, 6, às 16h, no Barradão, o técnico Paulo César Carpegiani liberou o grupo para um treino recreativo na manhã desta sexta-feira, 5, na Toca do Leão.

Quem ficou fora do treino foi o lateral-direito Léo, poupado com dores musculares, dando apenas voltas no campo do Centro de Treinamento. Após o rachão, os titulares Uelliton, Pedro Ken, Marquinhos e Willie continuaram no campo treinando faltas e pênaltis.

O time que deve começar a partida no Barradão é formado por: Deola; Léo, Victor Ramos, Gabriel Paulista e Gilson; Uelliton, Michel, Pedro Ken e Tartá; Willie e Elton.

A única novidade do dia foi a liberação do atacante Alan Pinheiro, que estava relacionado para o jogo, mas foi liberado para reforçar o time sub 20, que faz sua estreia na Copa Brasil também neste sábado, 6, contra o América-MG, na Arena Jacaré, em Sete Lagoas (MG).



