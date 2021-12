Definida data e horário da estreia do Vitória na Copa BR

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta quarta-feira, 22, a tabela detalhada da Copa do Brasil de 2014.

O Vitória estreia na competição no dia 03 de abril (quinta-feira), às 19h30, contra o J. Malucelli, do Paraná, no estádio Janguito Malucelli (também conhecido como Eco-Estádio), em Curitiba.

O jogo de volta acontece na semana seguinte, dia 10 de abril (também uma quinta-feira), às 21h50, em Salvador. Se o rubro-negro baiano conseguir vencer o adversário paranaense no jogo de ida por dois ou mais gols de diferença, não será necessária a partida na capital baiana.

Quem passar do confronto entre Vitória e J. Malucelli enfrenta o vencedor da disputa entre Joinville-SC e Novo Hamburgo-RS.



