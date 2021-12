Em uma noite de vacilos da defesa, o Vitória perdeu para a Ponte Preta na noite desta quinta-feira, 13, por 2 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Os gols da macaca foram marcados por Rhayner e Wendel, após lambança de Ramon e Fernando Miguel.

Bruno Porciuncula Defesa vacila e Vitória perde para Ponte Preta

Com a derrota, o Vitória estacionou na 15ª colocação com 15 pontos, contando com a sorte que os cinco clubes abaixo dele também perderam na rodada. O rubro-negro baiano agora vai até Recife enfrentar o Sport no domingo, 16, às 19h30.

Gols

Com o campo encharcado e algumas poças, o que se viu foi um primeiro tempo de muita pegada. A Ponte Preta surpreendia com mais toque de bola, principalmente entre os seus meias Maycon e Rhayner. O Vitória tinha mais dificuldades de tocar com o campo molhado.

A Ponte Preta abriu o marcador aos 23 minutos de jogo. Rhayner recebeu pela esquerda, pedalou na frente de Ramon e mandou uma bomba cruzada, sem chances para Fernando Miguel. A Macaca continuava melhor que o Vitória, que nem sentiu tanta falta de Marinho, já que não era jogo para segurar a bola.

Aos 37, Cárdenas recuou a bola, Ramon e Fernando Miguel se atrapalharam na poça fora da área e Wendel ficou com a pelota, tocando até embaixo da trave, quase entrando com bola e tudo para ampliar o placar.

Equilíbrio

O segundo tempo começou com David no lugar de Tiago Real no Vitória. Os times tocavam muito no meio campo, com o campo ainda molhado. Aos 6 minutos, Reinaldo quase ampliou. Após um chapéu em Kanu, ele ficou cara a cara com Fernando Miguel e mandou uma bomba para defesa excelente do goleiro do Vitória.

O Vitória não conseguia penetrar na defesa da Macaca. Zé Love dominava e tentava correr com a bola, mas o estado do campo era para lances de toques por alto. Kieza, bem marcado, praticamente não apareceu na partida. E foi assim que o Vitória quase diminui. Diego Renan cobrou falta na área, a bola passou por todo mundo e a bateu no peito de Aranha. Zé Love tentou dominar, mas não conseguiu.

Com 15 minutos, o tempo fechou no campo. William Farias deu um pontapé em Rhayner e jogadores dos dois times se estranharam. Após a confusão, William Farias, do Vitória, e Fábio Ferreira, da Ponte, levaram amarelo.

Argel tirou Zé Love para colocar Vander e tentar dar mais correria ao ataque do Vitória aos 26 minutos. O atacante pouco acrescentou à partida, com muita correira, mas pouca objetividade.

