Defesa do Vitória vai à Suíça para julgamento do caso Victor Ramos

O diretor do Departamento Jurídico do Vitória, Augusto Vasconcelos, viajou, na noite de domingo, 2, para Lausanne, na Suíça, onde será realizada a audiência do caso Victor Ramos, nesta terça-feira, 5. Com uma equipe de advogados brasileiros e estrangeiros, o Internacional apresentará sua versão aos juízes da Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês).

Rebaixado na edição do Campeonato Brasileiro do ano passado, o colorado alega que o Vitória entrou em campo com o zagueiro Victor Ramos de forma irregular, depois de não o registrar como uma transferência internacional. Se isso for comprovado, o time baiano poderia ser punido com a perda de pontos e, assim, entraria na lista dos rebaixados, no lugar do próprio Inter.

No Brasil, o caso foi arquivado. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ainda anunciou que os documentos que o Inter havia apresentado estavam adulterados. Isso incluía e-mails e outras comunicações.

Só que o clube de Porto Alegre resolveu ir até as instâncias superiores, enquanto o Vitória e a CBF tentavam manter o julgamento do caso para apenas depois do início das competições nos nacionais.

Os advogados do Inter conseguiram convencer a CAS sobre a necessidade antecipar o julgamento. No planejamento original apresentado pelo tribunal para os meses de março e abril, o caso "Victor Ramos" não aparecia na agenda. Mas, com a Série A e B do Brasileirão começando no início de maio, os advogados do Inter justificaram que uma decisão era necessária.

Tempo da audiência

Para esta terça-feira, a CAS estima que a audiência com os advogados do Inter, do Vitória e da CBF podem levar sete horas. Mas uma decisão não deve ser anunciada no mesmo dia.

Entre as possibilidades de veredicto, os árbitros podem simplesmente punir o Vitória, com uma multa e a retirada de pontos. Mas também podem apenas ordenar ao STJD que reabra o caso e examine as provas de ambas as partes.

“O Vitória está empenhado no assunto e consideramos que o clube não praticou ato irregular. O clube tem adotado todas as medidas para impedir qualquer revés neste julgamento. Achamos absurda a postura do Internacional de tentar reverter o resultado em campo através de uma manobra jurídica", disse o diretor Augusto Vasconcelos.

Segundo ele, o Vitória acredita que a CAS vai manter o Vitória na Série A, pois "o clube não praticou irregularidade".

Diretor do Departamento Jurídico Vitória, Augusto Vasconcelos, representa o clube na Suíça (Foto: Divulgação | EC Vitória)

