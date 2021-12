Defensor chega com pinta de novo xerife do Rubro-Negro

Após nove anos defendendo o Grêmio desde as categorias de base, o zagueiro Saimon, de 23, teve a inédita sensação de ser apresentado oficialmente por um clube, na terça-feira, 6. Ele vestiu pela primeira vez a camisa do Vitória, a segunda equipe da sua carreira.

O vínculo com o Leão será válido até o final de 2015. Mas, apesar de ter sua contratação anunciada oficialmente, o atleta ainda não assinou o acordo, pois seu contrato com o Grêmio terminará no dia 30 deste mês, e só depois Saimon se tornará mesmo jogador do Vitória.

Isso não é nada preocupante, pois o jogo de estreia oficial do Rubro-Negro nesta temporada só acontecerá em 1º de fevereiro, pelo Estadual, contra o Bahia de Feira, no Barradão.

Na sua primeira entrevista no clube, Saimon garantiu ser um defensor técnico e que pouco utiliza meios do típico zagueirão que aplica mais a força do que o cérebro e a habilidade. Porém, chega com fama de xerifão.

"Não penso só em bico para o mato e entrar mais forte nas jogadas. Zagueiro precisa saber jogar. E eu procuro jogar com a bola no pé. Não posso dizer que sou um jogador que só bate e dá chutão. Futebol está acabando para esse tipo de jogador", opinou o gaúcho, que não nega o uso de artifícios menos refinados quando necessário.

Com 1,84 m, Saimon explicou como emprega a estatura a seu favor, principalmente nos cruzamentos - seja defendendo, seja atacando. "Quando a bola é lançada pra área, penso logo que ela é minha mãe ou irmã. Ninguém pode tocar nelas. Somente eu", brincou.

Erros de 2014

O ex-gremista tenta afastar as más lembranças recentes que envolvem zagueiros rubro-negros, pois a defesa foi bastante criticada durante todo o ano passado devido a falhas.

"O Vitória foi rebaixado (da Série A), claro que teremos muitas cobranças. Porém precisamos separar o que já passou e o que podemos fazer neste ano. Em 2013 o Vitória fez uma excelente campanha (5º colocado no Brasileirão), mas no ano seguinte falhou. Dependemos do presente, do que vamos fazer daqui pra frente", analisou.

Acostumado a Gre-nais desde a base, Saimon não esconde o desejo de atuar em outro clássico. Ele chegou a protagonizar briga com o então técnico do Inter, Osmar Loss, em 2012.

"Quem não gosta de jogar clássico? Sou extremamente competitivo, não gosto de perder nem no par ou ímpar. Se for para discutir, discuto. Sempre fui muito elogiado nos clássicos e espero não ser diferente aqui. Sei que o primeiro Ba-Vi será na nossa casa. Temos que mostrar quem manda no Barradão", afirmou o zagueiro.

Na terça, 6, o elenco do Leão fez apenas testes físicos. Nesta quarta, 6, o treino será secreto para imprensa. Até o final de semana o clube deve contratar um meia.

