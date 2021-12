Dedé espera manter bom desempenho diante do líder Bragantino

O zagueiro do Vitória, Dedé, foi bastante elogiado pela atuação no empate sem gols diante do Atlético-GO, na terça-feira, 24, na Arena Fonte Nova. Em entrevista coletiva nesta quarta, 25, na Toca do Leão, o defensor diz esperar manter o bom desempenho contra o líder da Série B, o Bragantino.

Apesar da sólida partida, Dedé reconhece que a competição pela vaga no sistema defensivo do comandante Geninho é complicada. "A briga está boa, tem zagueiro muito bom - Sena, Ramon e Bruno Bispo -, mas isso é uma competição saudável. Tenho certeza que quem for titular vai responder muito bem e ajudar o grupo", comentou.

Em decorrência da lesão na coxa de Everton Sena, a expectativa é que o zagueiro siga como titular para o confronto com o Braga. No entanto, Dedé analisou algumas mudanças que precisam ser corrigidas para o duelo na próxima segunda, 30, no Nabi Abi Chedid, válido pela 25ª rodada.

"A gente vai ajeitar durante a semana. Temos poucos dias, mas vamos trabalhar mais em cima do último passe, que foi onde a gente pecou bastante. Nas nossas finalizações, chegamos várias vezes, mas não concluímos em gol. Agora, é trabalhar durante a semana para fazer um bom jogo fora e trazer um resultado positivo", avaliou.

Segundo o atleta, as atenções não podem ficar somente no sistema ofensivo. Mesmo com todos os elogios, a defesa também precisar estar ligada a todo momento. "Para mim, principalmente, a gente tem que manter o foco, não desconcentrar em nenhum momento. Se a gente estiver bem concentrado, fechadinho ali atrás, a gente não toma o gol. Nosso sistema defensivo, a gente compacta rápido, então, se a gente continuar fazendo isso, a gente, provavelmente, não leva gol".

Por fim, Dedé falou sobre sua parceria na dupla de zaga formada com Ramon. "O Ramon é muito bom, um cara muito técnico, é fácil de jogar com ele. Durante os treinos, já treinei algumas vezes com ele. Então não foi difícil fazer uma parceria boa", concluiu.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

