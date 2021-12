Decisão da procuradoria sobre o caso VR3 sai nesta sexta

A procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia define nesta sexta-feira, 1º, se defere ou não a ação do Flamengo de Guanambi que pede a eliminação do Vitória do Baianão pela teórica escalação irregular do zagueiro Victor Ramos no jogo de volta das quartas de final, quando o Leão venceu por 3 a 0.

Se deferido, um julgamento será marcado nos próximos dias. Caso contrário, o processo será arquivado.

A polêmica se deve ao fato de o contrato de Victor Ramos ter sido publicado no Boletim Informativo Diário da CBF em 18 de março, dois dias depois do prazo final do Campeonato Baiano para inscrição de jogadores oriundos de transferência internacional. E o zagueiro foi emprestado pelo Monterrey, do México.

O Vitória e a Federação Bahiana de Futebol afirmam que a transferência foi nacional, pois o último clube de Victor foi o Palmeiras, sendo que sua documentação veio direto para o Leão sem passar pelo México.

