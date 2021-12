Decidido a se firmar, Euller assume a camisa 6 do Leão

Aos 19 anos, Euller não cansa de aprender com os mais velhos, mas este ano resolveu disputar vaga de titular com os laterais mais rodados do grupo. Conseguiu. Atual camisa 6, o prata da casa finalmente conseguiu se firmar.

Para o atleta, 2013 foi um ano de aprendizagem. Ele mesmo assegurava que sua pretensão era aprender com os veteranos, como seu concorrente Juan, atualmente se recuperando de lesão. Ser titular na temporada passada era algo fora dos planos, diferente de agora.

"O jogador da base, quando sobe para o profissional, precisa de uma temporada aprendendo e se adaptando ao ritmo. Fiz isto em 2013. Aprendi muito com Juan e continuo aprendendo. Ele me ensinou algumas coisas sobre a posição e como um jogador se comporta profissionalmente. Acho que já estou pronto para pôr em prática e brigar pela vaga, mas sem 'trairagem' com os colegas", assegura.

No início do ano, Juan acabou não sendo concorrente de Euller, pois atuou boa parte dos jogos como meia, enquanto o garoto da base revezava no setor com Mansur e Tarracha, atualmente os atletas que brigam com o atual xodó do técnico Jorginho. "Cada um luta pelo seu espaço. Estou buscando o meu, mas estamos bem abastecidos de laterais. A responsabilidade é grande quando se ganha a chance de ser titular. Preciso mostrar amadurecimento", disse.

Além de Juan, Euller ganhou um novo mestre no elenco. Também atuando pela esquerda, o meia Richarlyson serve como referência tática. "É bom atuar com Richarlyson, pois ele tem espírito de liderança. Sabe como se comportar defensivamente e tem ajudado bastante no lado esquerda", disse.

Pressão

Este ano, apesar de ter jogado em 16 jogos, Ele foi escalado de primeira em apenas oito. Agora, falando na condição de titular, Euller sabe qual é a filosofia do Campeonato Brasileiro.

"Todos sabem que, na Série A, ou você mata ou morre. Temos que fugir da zona de rebaixamento e buscar olhar para cima da tabela. Nunca para baixo. Uma vitória contra o Grêmio vai ser muito importante para que possamos olhar a parte de cima da tabela", discursou.

Segundo Euller, é o momento do Vitória "pegar liga", gíria para time que se entrosa e cresce no certame. Para ele, os últimos oito jogos sem vencer foram um período de adaptação e montagem da equipe comandada pelo técnico Jorginho.

"É muito desagradável ficar sem vencer por tanto tempo. Se depender da gente, acabou. Temos um jogo importante contra o Grêmio e precisamos vencer em casa. Eles terão Felipão no comando, querendo mostrar trabalho após a Copa. Não podemos perder", completou Euller, que completou, contra o Criciúma, 25 jogos defendendo o clube que o revelou.

adblock ativo