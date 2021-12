Debaixo de chuva, Vitória se reapresenta na Toca do Leão

O Vitória se reapresentou nesta segunda-feira, 9, após folga no fim de semana, para dar continuidade na preparação contra o Guarani no sábado, 14, na Arena Fonte Nova. O confronto é válido pela 22ª rodada da Série B.

No gramado, debaixo de chuva, Carlos Amadeu comandou um treino técnico em campo reduzido com a equipe. Enquanto isso, os goleiros realizaram um trabalho à parte com o preparador Luciano Oliveira.

Após se recuperar da lesão na face anterior da coxa direita, o lateral Van deu sequência à fase de transição e não participou das atividades nesta tarde.

Além dele, o recém-contratado Negueba foi outro que não treinou, em decorrência de estar finalizando os exames médicos na Toca do Leão. Em contrapartida, o zagueiro João Victor, também contratado recentemente, esteve presente em todo o trabalho.

O duelo do próximo sábado marca o reencontro entre o Leão e a Arena Fonte Nova. A última vez que o Rubro-Negro mandou um jogo na praça esportiva foi no dia 27 de maio de 2017, na derrota em 1 a 0 contra o Coritiba, pelo Brasileirão Série A.

