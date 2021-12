De volta, Vitória já pensa no jogo contra Figueira

Enquanto Ney não é apresentado oficialmente para a imprensa, o time treinou normalmente nesta quinta-feira, 21. Pela manhã, o grupo que havia viajado para Curitiba fez uma atividade regenerativa numa academia paranaense.

O elenco, que desembarcou em Salvador à noite, se reapresenta na tarde desta sexta, 22, já sob o novo comando, dando início aos trabalhos com foco no jogo de domingo, 24, contra o Figueirense.

O único desfalque é o lateral-direito Ayrton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Nino Paraíba é o provável substituto. O Leão ainda vai contar com o retorno de Dinei e, possivelmente, do meia Escudero e do lateral-esquerdo Juan.

adblock ativo