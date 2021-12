De volta, Kanu decreta: jogo é para ‘vencer ou vencer’

O elenco do Vitória ganhou folga nesta sexta-feira, 17, após o desembarque em Salvador depois da derrota na quinta por 2 a 1 para a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó.

O zagueiro Kanu, que retorna ao time depois de cumprir suspensão, reforçou a importância de não vacilar na partida deste domingo, 19, às 16h (horário da Bahia), no Barradão, contra o Cruzeiro.

“Vamos em busca da recuperação nesta partida contra o Cruzeiro, que vem fazendo um grande campeonato e é sempre um adversário difícil. Não podemos vacilar dentro de casa. É vencer ou vencer para se manter fora do Z-4. Acreditamos muito na permanência do Vitória na Série A. Só depende da gente. Vai dar certo. Vamos lutar muito para deixar o clube em seu lugar, que é a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro”, declarou o zagueiro ao site Bahia Notícias.

Para a partida no Barradão, o técnico Vagner Mancini não poderá contar com o lateral Caíque Sá, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Após o jogo contra a Chapecoense, o treinador rubro-negro preferiu não revelar quem será o seu substituto, mas afirmou que a equipe terá que jogar com a mesma determinação com a qual atuou no triunfo em casa por 3 a 1 sobre o Palmeiras.

“Jogando no Barradão, temos fazer o que fizemos contra o Palmeiras: sufocar o Cruzeiro desde o início. Passou a ser o jogo da nossa vida, e vamos em busca dos três pontos”.

